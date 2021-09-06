В МВД рассказали о новой схеме мошенничества через «зеркальные» сайты банков

Россиянин вводит на липовом сайте логин и пароль, тем самым сообщая их мошенникам. Фото: unsplash

Россиянин вводит на липовом сайте логин и пароль, тем самым сообщая их мошенникам. Фото: unsplash

Злоумышленники стали использовать новую схему кражи денег с банковских счетов жителей России через «зеркальные» сайты банков.

Относительно новым способом кражи денег с банковского счета является создание и использование липового сайта банка. Этот способ возможен, когда россиянин пользуется личным кабинетом на сайте банка. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц тяжело отличить от настоящего сайта банка. Россиянин вводит на липовом сайте логин и пароль, тем самым сообщая их мошенникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист по информационной безопасности Анатолий Лебедев отметил, что банковские карты с функцией кешбэка стали все более популярны. Так, ими заинтересовались и злоумышленники. Эксперт пояснил, что новая схема злоумышленников основана на утечке персональных данных в интернет.