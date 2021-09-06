Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном

Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном
Первый совет — не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном. Фото: Baltphoto

Родители одаренных детей могут совершить ошибки в их воспитании, которые могут привести к отрицательным последствиям, считает профессор Высшей школы экономики в Севернй столице Даниил Александров. Мужчина дал три совета, как их избежать.

Первый совет — не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном. Это вредно, это слишком высокие требования. Второй его совет — найти детям возможность получать еще образование, которое поможет лучше раскрыть его способности. Речт идет про кружки и секции. Об этом сообщает «Лента.ру».

Третий совет — не перегружать ребенка и не использовать их «для реализации своих личных амбиций».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Британии готовы начать прививочную кампанию детей 12-15 лет от ковида уже на следующей неделе. Главный санврач Англии Крис Уитти советовала вакцинировать школьников уже в ближайшие дни.

воспитание дети кружки одаренность талант


 

Новости партнеров
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном
В Индии подросток скончался от вируса Нипах
Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества через «зеркальные» ...
Россиян предупредили о больших штрафах за подглядывание в окна
Шойгу: промышленный центр может быть создан между Братском и Красноярском
В понедельник в Пулково задержали два авиарейса
Ученые предложили бороться с лишним весом при помощи перца чили