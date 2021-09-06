Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном

Первый совет — не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном. Фото: Baltphoto

Первый совет — не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном. Фото: Baltphoto

Родители одаренных детей могут совершить ошибки в их воспитании, которые могут привести к отрицательным последствиям, считает профессор Высшей школы экономики в Севернй столице Даниил Александров. Мужчина дал три совета, как их избежать.

Первый совет — не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном. Это вредно, это слишком высокие требования. Второй его совет — найти детям возможность получать еще образование, которое поможет лучше раскрыть его способности. Речт идет про кружки и секции. Об этом сообщает «Лента.ру».

Третий совет — не перегружать ребенка и не использовать их «для реализации своих личных амбиций».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Британии готовы начать прививочную кампанию детей 12-15 лет от ковида уже на следующей неделе. Главный санврач Англии Крис Уитти советовала вакцинировать школьников уже в ближайшие дни.