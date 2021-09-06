Московская область обошла Петербург по числу зараженных COVID

Московская область обошла Петербург по числу зараженных COVID
В Петербурге зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 690 человек.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 583 963 местных жителя. По суточному показателю Петербург занимает третье место среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 1 463 случая. На втором месте Московская область — 891 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 40 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 590 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек.

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