В Петербург из Новосибирска привезли блокадный трамвай

В Петербург вернули блокадную реликвию — два блокадных трамвайных вагона типа ПС.

Они возили защитников осажденного города, а после войны еще два десятилетия служили петербуржцам. В 1960-е годы они попали в Новосибирск.

В Петербург вагоны вернулись благодаря производителю современных трамваев – ООО «ПК Транспортные системы».

Уникальная находка будет передана в Музей городского электрического транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 сентября в App Store доступно приложение «Блокада.Имена». Оно представляет собой интерактивную карту с адресами погибших во времена блокады Ленинграда. Приложение включает 376 тыс. имен. Список их продолжает пополняться, сообщили организаторы акции «День памяти жертв блокады | 8 сентября».