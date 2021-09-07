Ураган «Ида» принесет в Петербург дожди и тепло

Сегодня небо над Петербургом будут закрывать облака, местами пройдут небольшие дожди, а начавшийся накануне рост температуры продолжится. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 7 сентября, синоптическая ситуация будет представлена теплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом «Ида».

Температура воздуха в городе поднимется до +15…+17 градусов, в Ленобласти потеплеет до +18. Ветер западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходные 11 и 12 числа могут оказаться самыми теплыми в этом месяце — а возможно, температура не поднимется выше и до середины октября. В этом году осень наступила неожиданно рано и довольно резко — уже в конце августа воздух стал холоднее.