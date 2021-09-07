В Царское Село приехал актер из «Игры престолов» Том Влашиха

В Петербург прилетел немецкий актер Том Влашиха, известный по роли в американском телесериале «Игра престолов».
Он опубликовал фотографию из Царского Села на своей странице в Instagram. Сегодня Том Влашиха вместе с «Мисс Вселенная – 2002» Оксаной Федоровой проведут Второй Дрезденский оперный бал в Екатерининском дворце.
Международную известность актер получил благодаря роли Якена Х’гара в «Игре престолов». Также он является племянником оперного певца Эккехарда Влашихи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нашумевший сериал-фэнтези «Игра престолов» в очередной раз возглавил список самого скачиваемого «пиратского» контента в мире.