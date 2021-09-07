Комик Мирзализаде хочет обжаловать решение о запрете на пребывание в РФ

Решение принял о МВД после неудачной шутки комика.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обратился в суд с решением обжаловать решение МВД, признавшего его нахождение в России нежелательным. Об этом сегодня,7 сентября, сообщают РИА Новости.

Иск уже поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена. Напоминаем, что комик привлек к себе внимание после шутки о «русских и фекалиях». Мирзализаде обвинили в возбуждении ненависти и вражды. Сам комик уверял, что на самом деле выступал против ксенофобии, а шутку вырвали из контекста.

Сначала артист провел 10 суток под арестом, а затем ему предстояло покинуть территорию России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комика Мирзализаде могут депортировать из России.