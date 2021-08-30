Комика Мирзализаде могут депортировать из России

Комика Мирзализаде могут депортировать из России
Комику нужно покинуть Россию. Фото: скриншот Instagram

Пожизненное пребывание артиста на территории страны уже признали нежелательным после ряда шуток.

Комику Идраку Мирзализаде грозит депортация из России в том случае, если он самостоятельно не покинет страну в ближайшее время. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Известно, что пожизненное пребывание комике на территории страны уже признали нежелательным. Это значит, что ему нужно покинуть Россию.

«В противном случае он подлежит депортации»,

— пояснил собеседник агентства.

Также в органах добавили, что вид на жительство Мирзализаде будет аннулирован. Напоминаем, что в начале августа комика отправили под арест на 10 суток из-за возбуждения ненависти и вражды. Причиной для судебного разбирательства стала шутка Мирзализаде. Сам артист заявлял, что не считает себя виноватым и что выступает против ксенофобии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки в свой адрес.

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