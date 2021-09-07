Жителей Приморского района запугивают три бродячие собаки

Местные отмечают, что никогда раньше не видели этих псов.

В Приморском районе на одном из жилых кварталов заметили трех бродячих собак. Они появились во дворе 7 сентября и уже успели запугать случайных прохожих. Об этом пишет «Мегаполис».

Псы разгуливают у дома №44 по проспекту Авиаконструкторов. Когда они видят человека, то тут же бросаются в его сторону. Водителям приходится быть внимательными, чтобы не стать жертвой бродячих собак. Местные жители уже позвонили в службу по отлову животных, но специалисты так и не объявились.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь из-за собак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большая собака напала на петербурженку с питомцем на Черняховского.