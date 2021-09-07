Жителей Приморского района запугивают три бродячие собаки

Жителей Приморского района запугивают три бродячие собаки
Собаки нападают на прохожих. Фото: pixabay.com

Местные отмечают, что никогда раньше не видели этих псов.

В Приморском районе на одном из жилых кварталов заметили трех бродячих собак. Они появились во дворе 7 сентября и уже успели запугать случайных прохожих. Об этом пишет «Мегаполис».

Псы разгуливают у дома №44 по проспекту Авиаконструкторов. Когда они видят человека, то тут же бросаются в его сторону. Водителям приходится быть внимательными, чтобы не стать жертвой бродячих собак. Местные жители уже позвонили в службу по отлову животных, но специалисты так и не объявились.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь из-за собак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большая собака напала на петербурженку с питомцем на Черняховского.

бродячие собаки новости СПб отлов собак приморский район


 

Новости партнеров
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП через суд обязал арендатора Петергофской гранильной фабрики убраться ...
Мизулина прокомментировала инициативу кастрировать педофилов
Жителей Приморского района запугивают три бродячие собаки
Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты
Мир в формате NFT: Эрмитаж уладил конфликт с Линдеманном без участия певца
Троих иностранцев поймали у финской границы в Ленобласти
Комик Мирзализаде хочет обжаловать решение о запрете на пребывание в РФ
Авария с грузовиками заблокировала движение на трассе М-11