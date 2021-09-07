Мурашко: 92% пациентов с ковидом в больницах были не привиты

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% пациентов с ковидом, которые попадают в больницы — это непривитые граждане.

Он отметил, молодежь и беременные женщины стали попадать в группу риска по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

По его словам, привитые пациенты не попадают в реанимацию, а их болезнь в основном протекает в легкой форме.

С начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России не зарегистрировано случаев заражения вариантом «мю» коронавируса. Там уточнили, что вариант «мю» встречается в 46 государствах, но до настоящего момента он не получил широкого распространения за пределами Южной Америки. Общемировая доля варианта «мю» составляет меньше 0,5%.