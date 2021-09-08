Меньше 20% аварий с прокатными электросамокатами: соглашение кикшеринга и Смольного дало эффект

Соглашение петербургского комитета по транспорту и кикшеринга дало свой эффект. Несмотря на то, что Северная столица все еще лидирует по числу ДТП с электросамокатами, только 1/6 часть из них принадлежит юридическим лицам.

В Петербурге диалоги компаний по кикшерингу и Смольного, похоже, все-таки смогли привести к результату. В Северной столице менее 20% аварий приходится на прокатные электросамокаты.

Ранее Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал статистику по подобным происшествиям. Как отмечало ведомство, за первую половину 2021-го года в стране произошло 135 аварий с участием электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Петербург в этой статистике оказался на первом месте. В Северной столице зафиксировали 32 происшествия.

Примечательно то, что в 116 ДТП СИМ принадлежали физическим лицам и только в 19 – юридическим.

Электросамокаты стали немалой проблемой для Петербурга этим летом. После многочисленных ДТП начали ходить разговоры об ограничениях скорости, введении правил и даже прекращении работы кикшеринга в Северной столице. В июне в какой-то момент все сервисы неожиданно убрали свой транспорт с улиц города.

Тогда было принято решение подписать соглашение со Смольным о правилах работы таких сервисов. В документе установили скоростные ограничения, а также указали адреса, по которым нельзя кататься и парковать электросамокаты. Кроме того, в соглашении отметили, что пользоваться электросамокатами нельзя в состоянии опьянения, несовершеннолетними и более чем двумя лицами.

Уже к концу июля эксперты отмечали, что соглашение между властями и бизнесом положительно повлияло на обстановку в городе, и в Северной столице уменьшилось число подобных аварий. Тенденция продолжается.

Напомним, что пока водители электросамокатов юридически приравнены к пешеходам. В ПДД до сих пор нет статуса «средство индивидуальной мобильности». Это сказывается на механизмах учета ДТП с электросамокатами в разных регионах. В Петербурге к происшествиям с участием электросамокатов было приковано повышенное внимание правоохранителей. За ситуацией в Северной столице следил даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По этой причине в статистику ДТП в Петербурге попадали случаи, которые формально к ним не относились, поскольку среди участников не было транспортных средств. Как ДТП МВД регистрировало такие инциденты, чтобы участники несли ответственность. В результате вышло, что, с одной стороны, правоохранители показали высокую эффективность реагирования, а, с другой стороны, вывели Петербург на первое место в статистике по числу аварий с электросамокатами.

Поправки в ПДД, которые выведут отдельную категорию и установят новые правила, Минтранс и ГИБДД готовят второй год.