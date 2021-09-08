В Петербурге запустили реестр обещаний Беглова

В Петербурге запустили реестр обещаний Беглова
За время руководства городом Александр Беглов давал много обещаний. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов руководит городом три года. За это время он дал сотни обещаний. Чтобы проверить, как их исполняют, Мойка78 запустила РЕЕСТР.

Беглов занял должность врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года, в сентябре следующего года он стал избранным градоначальником. В ходе предвыборной кампании Беглов обещал сделать многое — от благоустройства конкретных мест до решения общегородских проблем.

Сообщения об обещаниях действующего градоначальника есть на официальном сайте администрации Петербурга. При этом структурированный отчет о том, что Беглов выполнил, там отсутствует.

Редакция «Мойки78» следит за исполнением обещаний и пополняет реестр исполненных. Следить за развитием можно по ссылке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обещал, что в Петербурге решат проблему долгостроев и обманутых дольщиков до 2023 года.

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