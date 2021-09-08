В Петербурге оштрафовали комика Илью Соболева за оскорбительное видео

В Петербурге оштрафовали комика Илью Соболева за оскорбительное видео
Комик Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

Блогеру придется заплатить 100 тысяч рублей.

Петроградский районный суд Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Видеозапись с участием блогера, опубликованную на YouTube, признали оскорбительной для юриста из Тольятти. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Соболеву предстоит не только расстаться с крупной суммой, но также удалить запись и опубликовать опровержение. Также он оплатит расходы юриста на оплату юридических услуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комик Мирзализаде хочет обжаловать решение о запрете на пребывание в РФ. Решение приняло МВД после неудачной шутки комика.

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