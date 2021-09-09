Маткапитал и соцуслуги: в Петербурге началось заседание ЗакСа

В Петербурге стартовало одно из последних перед выборами заседаний Законодательного Собрания шестого созыва. В повестке на среду, 9 сентября, — порядка десяти вопросов.

Ожидается, что в третьем чтении может быть принята инициатива, которая позволит тратить материнский капитал на реконструкцию садового дома. Как отмечают законодатели, по закону, у родителей есть право купить земельный участок для ведения садоводства или строительства садового дома. Парламентарии считают несправедливым, что при этом не предусмотрена возможность траты средств на ремонт таких домов.

В первом чтении будет рассмотрена законодательная инициатива, которая внесет изменения в закон «О государственной социальной помощи». Его подготовили, чтобы оптимизировать процедуру возобновления соцуслуг.

По действующему закону, гражданин может отказаться от помощи, написав заявления до 1 октября текущего года на период с 1 января по 31 декабря.

При этом нередко случаются ситуации, когда человек из-за резкого ухудшения здоровья снова нуждается в помощи, но он вынужден ждать до конца года, чтобы получить ее. Речь, в частности, идет о путевках в санатории, обеспечении лекарствами и бесплатном проезде в пригородных электричках.

Депутаты предлагают предоставить гражданину возможность в любой момент написать заявление о возврате к предоставлению набора социальных услуг. Помощь он сможет получить с первого числа месяца, который следует за месяцем, когда человек подал заявление.

В повестке заседания ЗакСа 9 сентября есть предложение, которое касается экологического мониторинга. Его авторы отмечают, что экологический мониторинг – часть государственного экологического мониторинга земель.

«Однако указанное обстоятельство не позволяет органам государственной власти осуществлять государственный экологический мониторинг почв в рамках единой системы государственного экологического мониторинга», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что государственный мониторинг осуществляют по показателям, которые отражают степень развития негативного процесса площадей земель, но этих данных недостаточно, чтобы понять, в каком состоянии находится почва.

«Государственный экологический мониторинг почв — это необходимая мера сохранения не только самого поверхностного слоя земли, но и неразрывно связанных с ним почвенных организмов, растений, животных и микроорганизмов», — подчеркивают авторы законопроекта.

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