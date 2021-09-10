В метро Петербурга могут начать штрафовать за наготу и «зловонную одежду»

В метро Петербурга могут начать штрафовать за наготу и &#171;зловонную одежду&#187;
Над поправками в существующие правила работают специалисты Комитета по транспорту Смольного. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В петербургском метрополитене планируют расширить список нарушений, за которые пассажирам грозит административная ответственность. Проект готовит городской комитет по транспорту.

Так, среди нововведений — штраф за проезд без обуви или вовсе голышом. Достанется также владельцам «зловонной ручной клади и одежды».

Как сообщается на сайте администрации города, штрафовать планируют за проведение мероприятий на территории подземки без письменного разрешения руководства метро, а также вандалов, которые расписывают и оклеивают подземку наклейками.

Кроме того, накажут штрафом от 500 до 3 тысяч рублей за несогласованное размещение рекламы и информационных материалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская».

метро нарушения новости СПб


 

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