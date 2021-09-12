В Ленобласти неизвестный сжег дровник пенсионеров

Злоумышленник разыскивается полицией, но пока безуспешно.

В Тосненском районе днем 11 сентября горел дровник. Об этом сообщает ИА «Журналистское расследование».

В полицию обратился 84-летний житель садоводства «Фазенда». Он отметил, что отдыха с супругой на участке, когда услышал стук. После этого мужчина обнаружил, что дровник горит, а от него бежит молодой парень с каким-то предметом в руках. Стоимость ущерба составляет 40 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают поджигателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с легковушками собрало пробку на переезде в Пушкине. На опубликованных кадрах видно, что в ходе столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства затруднили проезд на участке. Автомобилисты, вероятнее всего, ждут сотрудников дорожной полиции.