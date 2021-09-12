В Ленобласти неизвестный сжег дровник пенсионеров

В Ленобласти неизвестный сжег дровник пенсионеров
В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

Злоумышленник разыскивается полицией, но пока безуспешно.

В Тосненском районе днем 11 сентября горел дровник. Об этом сообщает ИА «Журналистское расследование».

В полицию обратился 84-летний житель садоводства «Фазенда». Он отметил, что отдыха с супругой на участке, когда услышал стук. После этого мужчина обнаружил, что дровник горит, а от него бежит молодой парень с каким-то предметом в руках. Стоимость ущерба составляет 40 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают поджигателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с легковушками собрало пробку на переезде в Пушкине. На опубликованных кадрах видно, что в ходе столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства затруднили проезд на участке. Автомобилисты, вероятнее всего, ждут сотрудников дорожной полиции.

ленинградская область новости СПб поджег пожар


 

Новости партнеров
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбака, потерявшегося у Вуоксы, вернули на большую землю
Прокуратура разбирается в инциденте с перевернувшейся в Неве лодкой
В Ленобласти из леса на носилках вынесли пенсионерку
В Ленобласти неизвестный сжег дровник пенсионеров
ДТП с легковушками собрало пробку на переезде в Пушкине
Стало известно, когда россияне смогут снять маски
В Благовещенской церкви открыли бюст Александра Невского
Петербурженка оставила грудничка в машине и ушла за покупками на полтора часа