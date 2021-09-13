В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410

В Иркутской области 15 сентября решено объявить траур по погибшим при крушении самолета L-410.

Четыре человека из всех 16 погибли. Один — житель Иркутска, другой — Ангарска, остальные — из Магистрального. Об этом сообщает ТАСС.

Семьям погибших и пострадавшим выплатят материальную помощь. Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавших от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское, это 500 километров от Иркутска. Сейчас находится в реке Киренга недалеко от села.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место инцидента прибыло 10 единиц техники. В Иркутской области сегодня, 12 сентября, произошло крушение самолета L-410. На место инцидента прибыли 50 спасателей и 10 единиц техники. Известно, что на данный момент погибли четыре человека.