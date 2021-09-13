В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410

В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410
Семьям погибших и пострадавшим выплатят материальную помощь. Фото: pixabay

В Иркутской области 15 сентября решено объявить траур по погибшим при крушении самолета L-410.

Четыре человека из всех 16 погибли. Один — житель Иркутска, другой — Ангарска, остальные — из Магистрального. Об этом сообщает ТАСС.

Семьям погибших и пострадавшим выплатят материальную помощь. Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавших от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское, это 500 километров от Иркутска. Сейчас находится в реке Киренга недалеко от села.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место инцидента прибыло 10 единиц техники. В Иркутской области сегодня, 12 сентября, произошло крушение самолета L-410. На место инцидента прибыли 50 спасателей и 10 единиц техники. Известно, что на данный момент погибли четыре человека.

15 сентября жесткая посадка Иркутская область самолет траур


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минприроды обвинили компании «с мировым именем» в обмане властей
В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении ...
Бузова отговорила поклонницу от аборта и пообещала ей помощь
В крови погибших после съеденного арбуза нашли следы этиленгликоля
Путин объяснил, почему не стал великим боксером
Брухунова объяснила, зачем продолжает работать
Новые данные: после жёсткой посадки под Иркутском пострадали 8 человек
Бен Аффлек и Джей Ло впервые вышли в свет как пара