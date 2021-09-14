Минюст России разрешил арестантам в СИЗО звонить малолетним детям

Министерство юстиции разрешило задержанным в СИЗО звонить детям, если им нет 14 лет.

Подозреваемым, имеющим ребенка до 14 лет, разрешили разговор по телефону со своими детьми. Его можно осуществить в течение суток с момента поступления в СИЗО письменного разрешения. Соответствующий документ Минюста опубликован на портале правовой информации.

Ранее ФСИН решило презентовало брошюры о правах и обязанностях лиц, содержащихся в СИЗО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 7 сентября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил арест блогера Юрия Хованского, в песне которого обнаружили пропаганду терроризма. Ведущий YouTube-канала останется в СИЗО до 8 октября 2021 года, передает объединенная пресс-служба городских судов. Напомним, что в отношении Хованского заведено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ.