Затонувший теплоход, потоп в метро и шторм на заливе: как Петербург пережил ураган

Последние дни стали для Северной столицы настоящим испытанием — точнее, для городских служб. Сначала в Петербурге бушевал ливень, а вслед за ним пришел ураганный ветер. Какие «следы» оставила стихия — в фоторепортаже Gazeta.SPb.

Еще в понедельник, 13 сентября, на город обрушился недолгий, но сильный дождь. Без последствий не обошлось — затопило станцию метро «Площадь Восстания». В вестибюле скопилась вода, возможно, потому, что снаружи не оказалось ливневок. Бороться с лужами пришлось сотрудникам метрополитена, а выход из станции на Московской вокзал даже закрыли на некоторое время.

Не осталась в стороне многострадальная станция «Дунайская»: там снова изо всех щелей полилась вода.

На следующий день не было дождя, но северо-западный ветер усилился до 20-24 метров в секунду. Спасатели предупредили, что стоит держаться подальше не только от шатких конструкций и деревьев, но и от Финского залива: волны достигали высоты в несколько метров. Впрочем, это не мешало петербуржцам останавливаться поближе к парапетам, чтобы запечатлеть редкое зрелище.

Уровень воды поднялся и в городских водоемах: канал Грибоедова вышел из берегов, в результате чего на спусках к воде плескались утки.

Падающими деревьями, светофорами и дорожными знаками петербуржцев уже не удивить, но вот затонувший теплоход, кажется, встречается впервые. Все на том же канале Грибоедова пришвартованный кораблик «Радость моя» во время вчерашнего урагана вдруг ушел под воду. К счастью, на борту никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Сегодня погода нормализовалась, но надеяться на лучшее жителям Северной столицы пока не приходиться: в городе по-прежнему пасмурно и холодно, «бабьего лета» не предвидится.