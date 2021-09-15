Затонувший теплоход, потоп в метро и шторм на заливе: как Петербург пережил ураган

Затонувший теплоход, потоп в метро и шторм на заливе: как Петербург пережил ураган
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Последние дни стали для Северной столицы настоящим испытанием — точнее, для городских служб. Сначала в Петербурге бушевал ливень, а вслед за ним пришел ураганный ветер. Какие «следы» оставила стихия — в фоторепортаже Gazeta.SPb.

Еще в понедельник, 13 сентября, на город обрушился недолгий, но сильный дождь. Без последствий не обошлось — затопило станцию метро «Площадь Восстания». В вестибюле скопилась вода, возможно, потому, что снаружи не оказалось ливневок. Бороться с лужами пришлось сотрудникам метрополитена, а выход из станции на Московской вокзал даже закрыли на некоторое время.

Потоп на «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb
Потоп на «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb

Не осталась в стороне многострадальная станция «Дунайская»: там снова изо всех щелей полилась вода.

Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb

На следующий день не было дождя, но северо-западный ветер усилился до 20-24 метров в секунду. Спасатели предупредили, что стоит держаться подальше не только от шатких конструкций и деревьев, но и от Финского залива: волны достигали высоты в несколько метров. Впрочем, это не мешало петербуржцам останавливаться поближе к парапетам, чтобы запечатлеть редкое зрелище.

В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Уровень воды поднялся и в городских водоемах: канал Грибоедова вышел из берегов, в результате чего на спусках к воде плескались утки.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Падающими деревьями, светофорами и дорожными знаками петербуржцев уже не удивить, но вот затонувший теплоход, кажется, встречается впервые. Все на том же канале Грибоедова пришвартованный кораблик «Радость моя» во время вчерашнего урагана вдруг ушел под воду. К счастью, на борту никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В центре города из-за непогоды затонул теплоход. Фото: Gazeta.SPb
В центре города из-за непогоды затонул теплоход. Фото: Gazeta.SPb

Сегодня погода нормализовалась, но надеяться на лучшее жителям Северной столицы пока не приходиться: в городе по-прежнему пасмурно и холодно, «бабьего лета» не предвидится.

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