Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Пола Верховена «Искушение»

Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Пола Верховена &#171;Искушение&#187;
Роли исполнили актрисы  Виржини Эфира и Дафна Патакия. Фото: скрин "Искушение — Русский трейлер (Субтитры, 2021)" на YouTube

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у эротической драмы «Искушение» (Benedetta) режиссёра и сценариста Пола Верховена — это автор таких фильмов, как «Основной инстинкт», «Вспомнить всё». Начать показывать фильм хотели начать седьмого октября.

В центре сюжета — жизнь монахини Бенедетты Карлини в Италии XVII-го века. К ней приходят различные видения, которые мучают ее. Ее начинает поддерживать другая монахиня, с которой у Бенедетты начинается роман. Фильм основан на реальных событиях. Об этом сообщает Минкульт.

Роли исполнили актрисы Виржини Эфира и Дафна Патакия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественный мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на платформе YouTube. На это ему потребовалось 10 лет. Пять каналов мультфильма — русский, украинский, испанский, английский и португальский получили бриллиантовые кнопки платформы.

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