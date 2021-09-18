Спасатели помогли двум заблудившимся женщинам выбраться из леса в Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти спасатели помогли двум женщинам выбраться из леса. Теперь их жизни ничего не угрожает.

Женщины заблудились в лесном массиве в субботу, 18 сентября, недалеко от садоводства Ухта. На помощь к ним прибыли спасатели.

Как рассказали в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Аварийно-спасательная служба ЛО», спасатели вывели пострадавших из леса и помогли добраться до родственников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти из леса вывели 50-летнюю охотницу за грибами. Женщина уже находится дома, с ней все в порядке.