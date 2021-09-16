В Ленобласти из леса вывели 50-летнюю охотницу за грибами

Женщина уже находится дома, с ней все в порядке.

В Тосненском районе сегодня вечером, 16 сентября, в лесу потерялась 50-летняя женщина. На данный момент ее удалось вернуть домой. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Женщина отправилась на охоту за грибами у садоводства Черная грива. В какой-то момент она перестала выходить на связь, чем очень напугала своих родных. Они обратились к спасателям с просьбой вернуть женщину домой. На ее поиски ушло полтора часа. На данный момент любительница грибов находится дома, с ней все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер потерялся в лесу и чуть не замерз. Известно, что пенсионер отправился в лес недалеко от деревни Черноушево. В какой-то момент он понял, что не знает, как вернуться домой и позвонил спасателям.