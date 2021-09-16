В Ленобласти из леса вывели 50-летнюю охотницу за грибами

В Ленобласти из леса вывели 50-летнюю охотницу за грибами
Женщину вернули домой целой и невредимой. Фото: скриншот Вконтакте

Женщина уже находится дома, с ней все в порядке.

В Тосненском районе сегодня вечером, 16 сентября, в лесу потерялась 50-летняя женщина. На данный момент ее удалось вернуть домой. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Женщина отправилась на охоту за грибами у садоводства Черная грива. В какой-то момент она перестала выходить на связь, чем очень напугала своих родных. Они обратились к спасателям с просьбой вернуть женщину домой. На ее поиски ушло полтора часа. На данный момент любительница грибов находится дома, с ней все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер потерялся в лесу и чуть не замерз. Известно, что пенсионер отправился в лес недалеко от деревни Черноушево. В какой-то момент он понял, что не знает, как вернуться домой и позвонил спасателям.

грибы ленинградская область лес новости СПб


 

Новости партнеров
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти из леса вывели 50-летнюю охотницу за грибами
В Петербурге батареи потеплели в 75% жилых домов
В школах Петербурга отменили уроки в понедельник: их будут убирать после выборов
В Петербурге забывчивая пенсионерка пошла гулять и не вернулась
На Адмирала Трибуца ДТП с мотоциклистом: байкера госпитализировали
В Петербурге к концу месяца наступит бабье лето
В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами
В Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек