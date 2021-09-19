Актриса Екатерина Васильева объяснила, почему ушла в монастырь

Актриса Екатерина Васильева объяснила, почему ушла в монастырь
Екатерина Васильева рассказала, почему стала монахиней. Фото: кадр из фильма "Соломенная шляпка"

Народную артистку РСФСР теперь необходимо называть матушкой Василисой.

Актриса театра и кино Екатерина Васильева рассказала, что приняла монашеский постриг, потому что священник поставил ее перед выбором. Об этом сообщает «StarHit».

Перед тем, как уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, 76-летняя Васильева систематически ходила в храмы, чтобы понять путь православного христианина.

Но через некоторое время священник объяснил звезде, что необходимо определиться. Либо театр, либо вера.

По словам актрисы, в монастыре она чувствует себя на своем месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге освятили Архиерейское подворье храма Святой Троицы.

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