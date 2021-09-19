Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки

Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки
Маргарита Грачева. Фото: instagram.com/margoritka1211

Девушка с непростой судьбой Маргарита Грачева рассказала о том, что ее сыновья не называют экс-супруга папой и знают, что он сделал.

В беседе с журналистами женщина призналась, что два ее старших сына, знаю эту страшную историю. Не вдаваясь в подробности, Грачева рассказала своим мальчикам о случившемся.

По словам Маргариты Грачевой, дети увидели фотографию отца в книге. Там мужчина сидит за решеткой. Сыновья не только не называют мужчину отцом, но и вообще о нем не вспоминают.

«Знают, что с моими руками это сделал именно он. Когда вырастут и захотят узнать обо всем более детально, то смогут прочитать книгу или спросить», — отметила Маргарита.

Напомним, Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, показала лицо третьего сына.

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