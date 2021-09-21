Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину из-за детей

Светский фотограф и дизайнер Дмитрий Исхаков подал в суд на певицу Полину Гагарину.
Об этом пишет «СтарХит», ссылаясь на сведения Тверского районного суда Москвы.
Иск был зарегистрирован 16 сентября. В настоящий момент дело находится в процессе технического распределения между судьями.
В требовании речь идет об установлении порядка общения Исхакова с детьми Гагариной.
Через государственный орган власти экс-супруг Гагариной хочет урегулировать вопросы не только по поводу встреч с общей с певицей дочерью, но и с 13-летним сыном звезды от первого брака Андреем, которого Исхаков всегда воспитывал как родного, однако сейчас с ним не общается.
Известно, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина прожили в браке в течение шести лет. Однако в конце 2020 года появилась информация о разладе в семье.
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