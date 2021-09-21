Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину из-за детей

Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину из-за детей
Экс-супруг подал иск в суд на Полину Гагарину из-за детей. Фото: https://www.instagram.com/isxakov/

Светский фотограф и дизайнер Дмитрий Исхаков подал в суд на певицу Полину Гагарину.

Об этом пишет «СтарХит», ссылаясь на сведения Тверского районного суда Москвы.

Иск был зарегистрирован 16 сентября. В настоящий момент дело находится в процессе технического распределения между судьями.

В требовании речь идет об установлении порядка общения Исхакова с детьми Гагариной.

Через государственный орган власти экс-супруг Гагариной хочет урегулировать вопросы не только по поводу встреч с общей с певицей дочерью, но и с 13-летним сыном звезды от первого брака Андреем, которого Исхаков всегда воспитывал как родного, однако сейчас с ним не общается.

Известно, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина прожили в браке в течение шести лет. Однако в конце 2020 года появилась информация о разладе в семье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шоумен Гарик Харламов больше не скрывает отношения с актрисой Катериной Ковальчук.

дети дмитрий исхаков полина гагарина развод тверской суд шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пятилетний мальчик упал в незакрытый люк в Новом Девяткино и попал в больницу
Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину из-за детей
От коронавируса скончались 42 петербуржца за сутки
Свыше 2 тыс. человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах
Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и -2 градуса
HH: деятели культуры и журналисты не любят ходить по магазинам
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 060 человек
В душевой «Крестов» арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида