«Мы гордимся»: Дрозденко прокомментировал новый пост экс-главы комитета по образованию Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал назначение Сергея Тарасова на пост исполняющего обязанности ректора РГПУ им. Герцена.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти покинул свой пост в среду, 22 сентября, и занял новую должность.

«Мы гордимся, что наш председатель комитета возглавил один из крупнейших университетов страны», — заявил глава 47-го региона.

Дрозденко также отметил, что его заместитель Тарасова будет исполнять обязанности, будет выбран новый кандидат. Он добавил, что соответствующую должность займет кто-то из системы образования региона.

Напоминаем, что 3 августа стало известно об уходе с должности ректора Сергея Богданова, который работал ректором с 2017 года. Временно исполняющим обязанности назначили Василий Рабош – прежде он был заместителем ректора по работе с регионами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.