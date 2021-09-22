«Мы гордимся»: Дрозденко прокомментировал новый пост экс-главы комитета по образованию Ленобласти

&#171;Мы гордимся&#187;: Дрозденко прокомментировал новый пост экс-главы комитета по образованию Ленобласти
Александр Дрозденко прокомментировал назначение Сергея Тарасова. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал назначение Сергея Тарасова на пост исполняющего обязанности ректора РГПУ им. Герцена.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти покинул свой пост в среду, 22 сентября, и занял новую должность.

«Мы гордимся, что наш председатель комитета возглавил один из крупнейших университетов страны», — заявил глава 47-го региона.

Дрозденко также отметил, что его заместитель Тарасова будет исполнять обязанности, будет выбран новый кандидат. Он добавил, что соответствующую должность займет кто-то из системы образования региона.

Напоминаем, что 3 августа стало известно об уходе с должности ректора Сергея Богданова, который работал ректором с 2017 года. Временно исполняющим обязанности назначили Василий Рабош – прежде он был заместителем ректора по работе с регионами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.

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