На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ка-27

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились четыре человека. Фото: pixabay

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились четыре человека. Фото: pixabay

Спасатели обнаружили обломки вертолета Ка-27, пропавшего в Камчатском крае. Судьба экипажа остается неизвестной.

Как сообщают «Известия», обломки вертолета были найдены на северном склоне горы Острая на Камчатке. К месту катастрофы допущены только сотрудники ФСБ России. По предварительной информации, вертолет находится в собственности ФСБ России. Сведения о возможных пострадавших в результате жесткой посадки устанавливаются.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились четыре человека. Экипаж перестал выходить на связь в 5:30 по местному времени (20:30) по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Спасатели приступят к активным поискам вертолета утром.