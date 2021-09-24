Рособрнадзор: полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования

Рособрнадзор считает нецелесообразным полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ, так как это может повлиять на снижение качества образования.
В ведомстве отметили, что полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считают необоснованным, потому что единый подход, организованный на всероссийском уровне, мотивируют детей к обучению. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Рособрнадзоре также обратили внимание на то, что экзамен подтвердил эффективность отбора школьников для поступления в университет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшее время не планируется введение новых обязательных ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре. В ведомстве рассказали, что предложения о введении обязательных экзаменов по другим предметам поступают ежегодно. Например, предлагалось добавить ЕГЭ по литературе и истории.