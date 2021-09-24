Певицу Нюшу ограбили в Испании: забрали вещи и документы

Певицу Нюшу ограбили в Испании: забрали вещи и документы
Певица Нюша. Фото: скрин instagram.com/nyusha_nyusha/

Российскую певицу Нюшу, настоящее имя которой Анна Шурочкина, ограбили. Происшествие случилось, когда девушка вместе с супругом и дочерью отдыхала в Барселоне.

Как сообщает 5-tv.ru., нарушители правопорядка разбили заднее стекло и вынесли сумки с вещами и документами из багажника.

Все произошло, пока девушка гуляла вместе со своей семьей по городу.

Нюша рассказала, что им с мужем Игорем Сивовым, пришлось обратиться в российское консульство в Барселоне, потому как потребовалось оформление временных документов.

Однако девушка решила не делать из этого трагедию. По словам исполнительницы, она относится к таким происшествиям философски. Для пары случившееся стало неким «обнулением».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле.

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