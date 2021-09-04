Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле

Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле
Анита Цой повредила ногу. Фото: Instagram

Анита Цой снимала свой клип в солнечной Турции. Однако все прошло не так гладко, как хотелось бы. Женщина неудачно упала и подвернула ногу.

50-летней Цой врачи наложили гипс. Также ей посоветовал в ближайший месяц передвигаться на инвалидной коляске.

Фанаты писали певице слова поддержки и желали здоровья. Цой сказала спасибо всем тем, кто оказался неравнодушным к ее проблеме.

Также женщина пошутила, что является настоящим «везунчиком».

«А если отбросить шутки в сторону, хочу от всего сердца сказать спасибо медикам за оперативную помощь. И отдельная благодарность моему директору за крепкое плечо в трудной ситуации», — отметила артистка.

Стоит отметить, что в позапрошлом году, в 2019-м, Аните Цой уже приходилось садиться в инвалидное кресло. В то время женщина поранила палец на ноге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица МакSим дала первое интервью после выхода из комы.

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