Беглов снял с должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко

Кроме этого, со своих мест ушли Ржаненков, Гарнец и Цед.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения, согласно которым от своих должностей освободили вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Помимо этого, со своих постов ушел председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

Известно, что Александр Бельский с июля 2020 года был на должность вице-губернатора Петербурга. До этого он 1,5 года был руководителем комитета территориального развития Северной столицы.

Николай Бондаренко занимал пост вице-губернатора Петербурга вот уже шесть лет, с июня 2015 года. До этого он был во главе администрации Пушкинского района, а также первым заместителем главы администрации Курортного района.

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