Беглов приехал в Ашхабад на 30-летие независимости Туркменистана

Глава Петербурга поблагодарил президента за большое внимание к укреплению отношений с Северной столицей. Фото: Смольный

Глава Петербурга поблагодарил президента за большое внимание к укреплению отношений с Северной столицей. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов с делегацией Смольного прибыл в Ашхабад на празднование 30-летия независимости Туркменистана.

Как сообщили в городском правительстве, Беглов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и поздравил его с 30-й годовщиной независимости страны.

Глава Петербурга поблагодарил президента за большое внимание к укреплению отношений с Северной столицей. С февраля 2020 года товарооборот между городом и страной вырос на 30%.

Также на встрече было объявлено, что на Пискаревском кладбище появится плита в честь героев-туркменистанцев, защищавших Ленинград в годы блокады.

«Недавно исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Жители Туркмении приняли эвакуированных ленинградцев. Память об их доброте и гостеприимстве мы сохраняем в наших сердцах. Мы хотели бы установить памятник в Ашхабаде в знак благодарности туркменскому народу», — заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов снял с должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко.