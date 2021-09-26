Беглов приехал в Ашхабад на 30-летие независимости Туркменистана

Беглов приехал в Ашхабад на 30-летие независимости Туркменистана
Глава Петербурга поблагодарил президента за большое внимание к укреплению отношений с Северной столицей. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов с делегацией Смольного прибыл в Ашхабад на празднование 30-летия независимости Туркменистана.

Как сообщили в городском правительстве, Беглов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и поздравил его с 30-й годовщиной независимости страны.

Глава Петербурга поблагодарил президента за большое внимание к укреплению отношений с Северной столицей. С февраля 2020 года товарооборот между городом и страной вырос на 30%.

Также на встрече было объявлено, что на Пискаревском кладбище появится плита в честь героев-туркменистанцев, защищавших Ленинград в годы блокады.

«Недавно исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Жители Туркмении приняли эвакуированных ленинградцев. Память об их доброте и гостеприимстве мы сохраняем в наших сердцах. Мы хотели бы установить памятник в Ашхабаде в знак благодарности туркменскому народу», — заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов снял с должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко.

Александр Беглов ашхабад празднование туркменистан


 

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