Две трети россиян не ведут здоровый образ жизни

Большая часть россиян не следят за питанием, не занимаются физическими активностями регулярно и продолжают употреблять спиртное и сигареты. Об этом говорят данные исследования «Росгосстрах Жизнь» и сервиса «Доктор рядом».

Людям предлагалось ответить на вопрос, соблюдают ли они принципы здорового образа жизни. Положительный ответ дал лишь каждый третий респондент. Женщины ведут ЗОЖ чаще мужчин (39,5% против 27%). Об этом сообщает РИА «Новости».

Каждый пятый (20%) отметил, что ему хорошо без ЗОЖ. Каждый десятый (13%) не хочет отказываться от спиртного и табака. Примерно столько же человек уверены, что вести здоровый образ жизни слишком дорого. Меньше всего люди отмечали, что заняться ЗОЖ им мешает окружение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что быстрые углеводы никак не связаны с набором лишнего веса. К такому выводу пришли американские ученые из Аризонского университета.