За неделю в Ленобласти обнаружили тела трех человек, заблудившихся в лесу

За неделю в Ленобласти обнаружили тела трех человек, заблудившихся в лесу
В результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 10 человек. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В Ленобласти за неделю обнаружили тела трех заблудившихся в лесу.

Так, в период с 20 по 26 сентября специалисты пришли на помощь гражданам 36 раз. Чаще всего поисково-спасательные подразделения вызволяли заблудившихся жителей из леса — 19 выездов на помощь. Трижды приезжали к ДТП, еще один — к водному объекту.

Как сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «Вконтакте» 27 сентября, в результате инцидентов удалось спасти 10 человек. Среди погибших оказалось три человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти. Найденного мужчину передали родственникам.

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