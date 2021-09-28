Кремль заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Власти Российской Федерации заметили, что по стране растет количество зараженных новой коронавирусной инфекцией, однако окончательные решения по конкретному региону будут принимать главы субъектов.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, у регионов все также остаются особые полномочия на этот счет. Именно так ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной четвертой волне пандемии.

«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то – что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост», – заявил Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но с одним небольшим «но».