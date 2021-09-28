Организатора восхождения на Эльбрус арестовали по делу о гибели альпинистов

Из группы альпинистов погибло пять человек. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Из группы альпинистов погибло пять человек. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

В Нальчике суд взял под стражу Дениса Алимова, организовавшего восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Алимова отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 суток, до 26 ноября этого года. Адвокаты организатора восхождения в суде настаивали на домашнем аресте. В свою очередь Алимов полностью признал вину. Также он рассказал, что лично общался почти со всей группой альпинистов и хотел бы оказать поддержку семьям погибших.

«Естественно, признаю свою вину — как организатор восхождения я не смог уберечь их от гибели, наступившей в связи с погодными условиями. <…> Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку», — заявил Алимов.

Как считает следствие, 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощи спасателей из-за ухудшения погоды: поднялся сильный ветер и метель. Пять человек погибли, предварительно, из-за переохлаждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус.