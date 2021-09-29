Привитых недостаточно, антиковидные меры ужесточаются, а на Беглова подали в суд: порог четвертой волны COVID-19?

В России за минувшие сутки выявили 22 430 случаев заражения COVID-19, в Петербурге количество новых ковид-пациентов увеличилось на 1 933 человека. Смертность второй день подряд бьет все рекорды — 857 граждан скончались за сутки. Возможно, страна на пороге очередной вспышки коронавируса.

Количество летальных случаев определенно становится пугающим, но возможно, дело не только в мутации вируса, перед которой пока бессильны ученые. Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что виной всему — позднее начало лечения. Россияне «до последнего» откладывают обращение за медицинской помощью. В условиях сегодняшней эпидобстановки любые симптомы недомогания являются поводом для консультации у специалиста.

Если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, нас, вероятно, ждут новые ограничения. Например, в Пермском крае уже со следующей недели вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий. Представители бизнес-среды, однако, активно выступают против антикоронавирусных мер, губительно сказывающихся на их деятельности. В Петербурге подали иск к городскому правительству и губернатору Александру Беглову — группа истцом просит признать недействительными некоторые пункты постановления №121 о ковид-ограничениях.

В частности, бизнесмены недовольны пунктами об ограничениях допуска посетителей на аттракционы, работы ТРЦ и фуд-корты, обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда частных организаций, исполнительных органов госвласти и ГУПов.

Пока работники развлекательной сферы пытаются удержать бизнес на плаву, в России открывают новые возможности заработка. Так, популярность набирают прививочные туры: поездки за границу, в ходе которых можно привиться иностранными вакцинами, открывающими доступ в закрытые для «Спутника V» страны.

Повсеместная вакцинация по-прежнему остается единственным способом эффективного противостояния распространению COVID-19. Более того, как выяснили ученые, даже заболевший после прививки рискует своим здоровьем гораздо меньше: постковидный синдром, нередко протекающий длительно и в тяжелой форме, у вакцинированных пациентов проходит заметно быстрее.

Вирусолог Георгий Викулов отмечает, что единственным постоянным основанием для отказа от прививки является анафилактический шок или тяжелый отек Квинке после первой инъекции. В случае обострения хронического заболевания или острой форме болезни выдается временный медотвод — после выздоровления и консультации с врачом следует восполнить этот пробел и вакцинироваться.