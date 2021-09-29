Выпивший испанец залез под крышу Внуково

Мужчина уверял, что готов прыгнуть с большой высоты.

Во Внуково мужчина, предположительно гражданин Испании, по непонятной причине забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров под крышу аэропорта в терминале А. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщают РИА Новости.

Очевидцы рассказывают, что мужчина, кажется, находится в состоянии алкогольного опьянения. Он кричит, что готов спрыгнуть вниз. На место прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В аэропорту пообещали разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина залез по фасаду здания к коту Елисею на Малой Садовой и забрал у него монетки. В центре Северной столицы неизвестный залез на фасад дома с целью завладеть деньгами туристов.