Выпивший испанец залез под крышу Внуково

Выпивший испанец залез под крышу Внуково
Мужчина, кажется, выпивший. Фото: pixabay.com

Мужчина уверял, что готов прыгнуть с большой высоты.

Во Внуково мужчина, предположительно гражданин Испании, по непонятной причине забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров под крышу аэропорта в терминале А. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщают РИА Новости.

Очевидцы рассказывают, что мужчина, кажется, находится в состоянии алкогольного опьянения. Он кричит, что готов спрыгнуть вниз. На место прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В аэропорту пообещали разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина залез по фасаду здания к коту Елисею на Малой Садовой и забрал у него монетки. В центре Северной столицы неизвестный залез на фасад дома с целью завладеть деньгами туристов.

внуково испания полиция


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выпивший испанец залез под крышу Внуково
Актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца
Бородина объяснила, почему не поддерживает связь с Бузовой
10 петербургских школ признали лучшими в России
«Зенит» обыграл «Мальме» со счетом 4:0
Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID
Петербуржцы возмутились из-за яркой вывески нового магазина в Доме Зингера
«Мне страшно»: госпитализированная с COVID Гузеева обратилась к ...