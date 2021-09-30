Концерт рэпера Face в Новосибирске отменили

Администрация города попросила организаторов отменить концерт, который должен был состояться 18 декабря. Его тоже отменили. Фото: Pixabay

Администрация города попросила организаторов отменить концерт, который должен был состояться 18 декабря. Его тоже отменили. Фото: Pixabay

Концерт рэпера Face отменили. Он должен был состояться Новосибирске.

Конкретная причина отмены мероприятия не известна. Об этом сообщает ТАСС.

Рэпер должен был выступить сегодня в Красноярске, затем в Новосибирске, а потом в Омске.

Власти Новосибирской области отметили, организаторы концерта могли отказаться от него из-за продления антиковидных мер в регионе.

Администрация города попросила организаторов отменить концерт, который должен был состояться 18 декабря. Его тоже отменили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий Павел Воля попросил певицу Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт. Звезда стала гостем нового выпуска шоу Comedy club, где рассказала о съемках нового проекта «Звезды в Африке», который стартовал на телеканале ТНТ, и своем концерте «Вот она я». Бузова отметила, что выступление приурочено к ее пятилетнему музыкальному юбилею.