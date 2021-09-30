Россияне смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках

Обеспечивать частные клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Обеспечивать частные клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России вступил в силу закон, позволяющий частным клиникам проводить бесплатную вакцинацию граждан.

Закон подписан президентом и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о частных клиниках, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Документ разрешает всем медучреждениям бесплатно прививать граждан вакцинами, включенными в национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать частные клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок обеспечения вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит кабмин, а вакцинами из календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, — высший исполнительный орган власти региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист заявил, что сроки инкубационного периода COVID-19 изменились.