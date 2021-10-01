Родители обучающихся очно студентов могут получать повышенную пенсию

Родители обучающихся очно студентов могут получать повышенную пенсию
Выплачивать такую пенсию будут до окончания вуза. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд России готов повысить пенсию отдельной категории граждан. Так, родители-пенсионеры, у которых дети-студенты учатся на очном отделении университета, будут получать от государства больше денег.

Дети должны учиться в российских или иностранных вузах. Тип и вид организации, в которой обучается студент, не имеет значения. Форма обучения тоже не учитывается — на повышенную пенсию могут рассчитывать и родители бюджетников, и тех, кто обучается на коммерческой основе. Об этом сообщает ПФР.

Выплачивать такую пенсию будут до окончания вуза. Однако, это прекратится, если дети достигнут 23 лет до выпуска из университета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пермском университете, где произошла стрельба, продлили дистанционных формат работы до 9 октября. Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия.

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