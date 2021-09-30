Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, останется на дистанционке до 9 октября

Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, останется на дистанционке до 9 октября
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

В Пермском университете, где произошла стрельба, продлили дистанционных формат работы до 9 октября.

«В Пермском университете продляется дистанционный формат обучения. Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на дистанте по 9 октября 2021 года», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

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