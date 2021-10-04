Спикером заксобрания Ленинградской области избрали Сергея Бебенина

Председателем законодательного собрания Ленобласти седьмого созыва на первом заседании в сегодня, четвертого октября, избрали Сергея Бебенина, За его кандидатуру проголосовали 36 депутатов.

Кандидатуру мужчины, являвшегося также председателем областного парламента шестого созыва, на должность спикера предложила фракция «Единая Россия». КПРФ выдвинула Дмитрия Звонкова, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Валерию Коваленко. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Сергей Бебенин родился в 1951 года в селе Кильмезь Кильмезского района Кировской области. В 1970-ых году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. 10 лет назад его избрали депутатом ЗакСа Ленобласти пятого созыва, летом 2012 года — председателем областного парламента. Вот уже восемь лет является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском Законодательном Собрании избрали новых председателей двух комитетов и семи комиссий.