На Ивана Черных установили новое освещение

В Кировском районе на улице Ивана Черных завершилась реконструкция наружного освещения. Для жителей установили дополнительные источники света. Об изменениях на улице у метро Нарвская сообщает пресс-служба Администрации города.

В Кировском районе завершилась реконструкция освещения улиц. Теперь там в 1,2 светильников больше, чем было раньше. В ходе работ специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» установили 30 чугунных опор с 37 современными светильниками. Кроме того, они проложили под землей новые линии электроснабжения, благодаря этому улица получила чистое от проводов небо.

Дополнительными светильниками теперь также оборудованы пересечения проезжих частей и пешеходные переходы. Новое освещение, по мнению губернатора Санкт-Петербрга Александра Беглова, очень важно для комфорта и безопасности водителей, а также пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Южно-Приморском парке начались работы, которые подготовят территорию к работам по установке освещения.