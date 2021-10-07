На заводе «Балтика» из-за сбоя в банки разлили воду, а не пиво

На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге произошел технический сбой, из-за чего на прилавки магазинов попали 720 банок с водой.

Недавно в социальных сетях появился ролик, на котором девушка открывает бутылку «Балтики 7» и видит газированную воду вместо пива. Покупательница взяла другую банку, и там тоже оказалась вода. Продавец при этом не стал возвращать деньги за некачественный товар.

Как сообщили в пресс-службе «Балтики», в последних числах августа на одной из линий был зафиксирован технический сбой. Из-за в пивные банки попало около 300 литров воды, предназначенной для варки пива «Балтика 7». В предприятии уточнили, что вода питьевая и абсолютно безопасная.

В пресс-службе добавили, что сейчас компания предпринимает все усилия, чтобы изъять эту партию с прилавков.

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