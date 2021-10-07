Звезда «Дома-2», весящая 165 кг, сделала шунтирование желудка на глазах у подписчиков

Девушка всегда отличалась пышными формами, но после родов стала стремительно набирать вес.

Звезда «Дома-2» Саша Черно потеряла всякую надежду на то, что однажды сможет похудеть собственными силами. Девушка признается, что с юности борется с полнотой, но в последнее время проблема начала беспокоить ее особенно сильно. Черно стала мамой и заметила, как стремительно после беременности появляются лишние килограммы, а вместе с ними – новые болячки.

В соцсетях звезда «Дома-2» не раз делилась своими переживаниями. Черно рассказывала, что ее обзывают «жирным кабаном» и что с каждым днем ей все проще поверить в эти слова. Девушка не понимала, по какой причине она стала «толстой», и просила совета.

Когда весы показали цифру 165, Черно решилась на крайние меры. Она пообещала, что сбросит вес во что бы то ни стало, и обратилась за помощью к хирургам. Те посоветовали ей операцию – шунтирование желудка. Ее суть заключается в формировании «маленького» желудочка путем «выкраивания» его из большого желудка. Итог операционного вмешательства: пациент наедается небольшими порциями и реже чувствует голод. Это помогает похудеть и больше не набирать лишний вес, подтверждают врачи.

С шунтированием желудка, как и любой другой операцией, связаны различные риски и длительная реабилитация. Все это не смутило Черно, которая решилась на операцию в прямом эфире. Тысячи подписчиков наблюдали за тем, как хирурги оперируют звезду «Дома-2».

«Хотя мы не очень любим такую суету. Но, как говорится, по просьбам трудящихся. Сегодня у нас оперируется Саша Черно. По ее просьбе мы постараемся сделать прямую трансляцию операции в Instagram. Попрошу понимать, что это не шоу, а сложная медицинская процедура»,

— написали врачи клиники, где оперируется Черно.

Подписчики, хоть и возмущались, а все равно следили за происходящим. Они писали, что такое стремление к публичности до добра не доведет. А Черно, кажется, все равно – для нее важен конечный результат. Тем более что многие таки поддержали девушку и пожелали ей добиться желаемого.

Ходят слухи, что далеко не одна Черно прибегла к подобной операции. СМИ писали, что свой желудок уменьшала певица Алла Пугачева и Родриго Альвес, более известный как «Живой Кен».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось об еще одной истерике в прямом эфире: Бузова расплакалась после троллинга Губерниева, певицу поддержал «бывший».