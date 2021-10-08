Прощайте, пикантные фото: как принятие ислама повлияет на судьбу Решетовой

Модель, не отличающаяся скромностью в прошлом, должна теперь соблюдать жесткие правила. Готова ли она к этому?

Модель Анастасия Решетова призналась, что приняла ислам. Подписчики догадывались об этом давно, но блогер никак не комментировала многочисленные вопросы на эту тему. Позже она пояснила, почему предпочитала избегать разговоров о вероисповедании.

«Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми»,

— рассказала Решетова в Instagram.

Принятием ислама модель никого не удивила. Довольно давно она посещает мечети разных стран, пишет посты на арабском языке, выкладывает фотографии в мусульманских нарядах, а также читает Коран. Решетова, помимо прочего, поспешила удалить все пикантные снимки со своей страницы – остались лишь самые скромные из них.

Поклонники предположили, что модель приняла ислам из-за любимого мужчины. Ходят слухи, что Решетова встречается с арабским шейхом Хассане Джамиле – бывшим бойфрендом Рианны. Блогера подобные предположения оскорбляют. Она уверяет, что пришла к такому решению точно не из-за мужчины.

Как теперь поменяется жизнь Решетовой? Ислам накладывает определенные обязательства перед девушкой. Модели придется отказаться от откровенных нарядов, сменив их на платья, хиджаб и ботинки на плоской подошве. Также истинная мусульманка совершает намаз и ходит с покрытой головой.

Стиль Решетовой уже изменился, но не сильно – планирует ли она корректировать его, непонятно. Если модель продолжит в том же духе, то заработает статус «джяхильки» — этим обидным словом называют невежд, принявших ислам.

Известно также, что Решетова работает моделью и владеет собственным бизнесом. Скорее всего, ей придется распрощаться с первой профессией или же сменить специфику съемок. Решетовой, как мусульманке, запрещено оставаться наедине с мужчинами, но это вряд ли помешает ей заниматься собственным делом.

Помешать может разве что супруг. Мусульманки очень зависят от мужчин, которые, в свою очередь, требуют от жен послушания. Женщина в исламе посвящает себя в первую очередь семье, а работать она может только в том случае, если это не мешает ее обязанностям.

Сложно представить, как все это вяжется с образом Решетовой – яркой, сексуальной, самостоятельной женщины с сильным характером.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова объяснила, почему Тимати редко видится с сыном.