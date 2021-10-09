В пожаре на проспекте Культуры погибли мужчина и собака

В пожаре на проспекте Культуры погибли мужчина и собака
Пожар, который случился сегодня ночью на проспекте Культуры, унес жизни мужчины и собаки. Фото: "Яндекс.Карты"

Пожар, который случился сегодня ночью на проспекте Культуры, унес жизни мужчины и собаки. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ликвидировать возгорание удалось, но спасти жизни пострадавших не удалось. Мужчина скончался в карете скорой помощи, у него зафиксировали ожоги лба и кистей рук. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и детали происшествия.

Около 00:40 в Калининском районе по адресу проспект Культуры, д. 11 корпус 2 загорелась жилая квартира. Пламя распространилось на десять квадратных метров, пожар тушили 20 специалистов МЧС и 4 единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 октября в Калининском районе задержали 26-летнего мужчину, который во время внезапной ссоры, возникшей после выпивки спиртных напитков избил знакомого.

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