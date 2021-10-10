Мясников: прием таблеток «под язык» при повышенном давлении приведет к инфаркту и инсульту

Мясников: прием таблеток «под язык» при повышенном давлении приведет к инфаркту и инсульту
Самостоятельное лечение такими лекарствами чревато инфарктом, инсультом и проблемами с почками. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты.

Он отметил, что к запретным препаратам относится популярное лекарство «Каптоприл». Так, доктор не советует снижать резко давление. Мясников считает, что все таблетки «под язык» запрещены. Ни скорая помощь, ни сам человек не должны этого делать. Об этом сообщает «Россия 1».

Доктор добавил, что самостоятельное лечение такими лекарствами чревато инфарктом, инсультом и проблемами с почками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления супа каждый день. Доктор посоветовал не есть суп ежедневно. Он уверен, это блюдо представляет собой сильносоленую, жирную и калорийную субстанцию. Мясников отметил, что в супе соли немерено, приправ тоже.

Александр Мясников инсульт инфаркт Каптоприл таблетки


 

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