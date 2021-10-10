Кардиолог Юрий Конев перечислил россиянам ключевые правила долголетия

Кардиолог Юрий Конев перечислил россиянам ключевые правила долголетия
Также врач рекомендует отказаться от вредных привычек, таких как: курение сигарет и употребление спиртного. Фото: https://pixabay.com

Кардиолог Юрий Конев перечислил несколько главных правила, соблюдение которых обеспечит человеку долголетие.

Врач отмечает, что Россия занимает первое место по числу смертей от заболеваний сердца. Чтобы жить долго, нужно соблюдать три правила: здоровый образ жизни, правильное питание и правильное сочетание работы и отдыха. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист добавил, что всё просто, однако россиянам нужна таблетка, которая подарит им долголетие. Также он рекомендует отказаться от вредных привычек, таких как: курение сигарет и употребление спиртного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. Он отметил, что к запретным препаратам относится популярное лекарство «Каптоприл». Так, доктор не советует снижать резко давление.

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Кардиолог Юрий Конев перечислил россиянам ключевые правила долголетия
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